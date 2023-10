Encontro para apresentar e planejar ações contou com representantes da PM, Semop, GMVR, Conselho Comunitário de Segurança e residentes do bairro

Forças de segurança e moradores do bairro Aterrado, em Volta Redonda, se reuniram nesta semana para discutir ações com o objetivo de melhorar a segurança na região. O encontro, realizado no Colégio Delce Horta Delgado, contou com representantes da Polícia Militar (PM), Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop), Guarda Municipal (GMVR), Conselho Comunitário de Segurança e moradores.

Durante a reunião, as forças de segurança apresentaram as ações que estão sendo realizadas no bairro, como o aumento do patrulhamento e a instalação de câmeras de monitoramento. Os moradores também puderam apresentar suas demandas e sugestões.

O subsecretário municipal de Ordem Pública, subtenente Amauri Pego, destacou a importância da parceria entre as forças de segurança e a comunidade para melhorar a segurança pública.

“Aproximar as forças de segurança da população é essencial para aperfeiçoar o atendimento e direcionamento das ações e demandas”, disse Amauri.

O secretário municipal de Ordem Pública, o tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, também ressaltou a importância da participação da comunidade na segurança pública.

“Não existe sucesso na segurança pública sem a participação ativa da sociedade”, afirmou Luiz Henrique.

A reunião foi considerada positiva por todos os participantes. O objetivo é que novos encontros sejam realizados para acompanhar o andamento das ações e avaliar os resultados. Fotos de divulgação