Um homem de 26 anos foi atropelado na noite de quinta-feira (26) por um trem, no trecho do ramal que liga Barra Mansa a Quatis, no bairro Vista Alegre, em Barra Mansa.

De acordo com informações da delegacia de polícia, ele sofreu amputação da perna direita, sendo socorrido pelo Corpo de Bombeiros e pelo Samu e levado para a Santa Casa de Misericórdia. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

De acordo com o maquinista da composição, o homem estava deitado na linha. Ele acionou os sistemas de alertas e freios, mas não conseguiu parar a tempo de evitar o atropelamento. O caso está sendo apurado pela Polícia Civil. (Foto: Redes sociais)