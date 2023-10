Mulher é esfaqueada no bairro São João em Volta Redonda

Atualizada às 19h50min – Uma mulher de 28 anos foi esfaqueada na tarde desta sexta-feira (27) no bairro São João, em Volta Redonda. Ela foi socorrida no Hospital São João Batista. O suspeito do crime, segundo foi informado à Polícia Militar, é um ex-namorado dela.

Os agentes foram comunicados por volta de 14h30min. De acordo com o HSJB, apesar dos ferimentos, a vítima – que mora no Eucaliptal – não teve ferimentos graves. Ela foi medicada e já obteve alta.

A vitima trabalha em uma lanchonete na Avenida Amaral Peixoto, no Centro, e estava em horário de almoço, numa praça da Travessa Nossa Senhora Aparecida, no bairro São João. Ela confirmou a jornalista que o ataque partiu do ex-namorado, com quem havia terminado há duas semanas, depois de seis meses de relacionamento. A mulher disse que ao ser atacada, caiu, mas conseguiu se levantar e correr, pedindo ajuda a um morador. Ele a levou ao HSJB, que fica próximo da travessa.