Nova titular da Deam assume segunda-feira, dia 30

O comando da Polícia Civil definiu quem vai assumir a titularidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) em Volta Redonda. Trata-se da delegada Juliana Montes, que estava na 32ª DP (Taquara, no Rio de Janeiro). A posse da nova delegada será na segunda-feira (30), às 10h30min.

A delegada ingressou na Polícia Civil em 2010, como oficial de cartório, função que exerceu durante três anos, quando então foi aprovada em concurso para o cargo em primeiro lugar. A primeira delegacia que ela comandou foi a de Tanguá, na Região Metropolitana do Rio, no ano passado. (Imagem: Reprodução You Tube / Jornal Folha da Terra)