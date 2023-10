PM realiza operação de combate ao crime no distrito da Califórnia

A Polícia Militar realiza na manhã desta sexta-feira (27), no distrito da Califórnia, em Barra do Piraí, mais uma operação de combate ao crime. A operação conta com cerca de 40 agentes da PM e também com o apoio da Guarda Municipal de Barra do Piraí.

Até o momento desta publicação, uma pessoa foi detida portando três trouxinhas de maconha e um pino de cocaína. O objetivo das operações, que vêm sendo realizadas sucessivamente em cidades da região, é prender foragidos da Justiça, apreensão de armas e drogas e fiscalização de veículos em situação irregular que possam estar sendo usados para a prática de crimes. (Foto: Polícia Militar)