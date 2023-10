A Polícia Civil está ouvindo, nesta sexta-feira (27), um grupo de estudantes suspeitos de terem derrubado o coqueiro turístico na Praia da Jurubaíba, mais conhecida como Praia do Dentista, na Ilha da Gipóia, em Angra dos Reis. Ao todo, são 25 pessoas, embora apenas seis sejam suspeitas de terem derrubado a atração, por terem subido na árvore, que foi balançada seguidamente.

Elas foram filmadas balançando o tronco do coqueiro, mas a imagem não mostra o momento em que a queda ocorreu. Os estudantes, quase todos com o rosto coberto, chegaram ao Cais Santa Luzia pela manhã. Eles foram levados de barco até o cais, segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Douglas Barbosa.

O coqueiro se transformou em uma atração turística porque, em vez de crescer para cima, se estendeu para o lado. Praticamente todos os visitantes faziam questão de tirar fotos ou gravar vídeos sentados em seu tronco.

A prefeitura de Angra considerou a derrubada um ato de vandalismo. O caso mobilizou também o Disque Denúncia, que divulgou um pedido de informações para a identificação dos responsáveis. A polícia se limitou a dizer que o fato está sendo apurado.