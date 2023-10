PRF apreende 245 aves silvestres na Dutra, em Piraí

Uma operação de Combate aos Crimes Ambientais, realizada na quinta-feira (26) pelo Grupo de Combate aos Crimes Ambientais, da Polícia Rodoviária Federal, resultou na apreensão de 245 aves silvestres, na Via Dutra, em Piraí. As aves tinham como destino uma feira livre, situada em um bairro na baixada fluminense, Rio de janeiro.

Foram apreendidas 181 aves da espécie trinca-ferro, sendo 43 filhotes da espécie, transportados sem quaisquer cuidados para resguardar a vida dos mesmos e 21 aves da espécie Canário.

As aves estavam sendo transportadas em um automóvel Hyundai HB20 Sedan, cujo passageiro, um homem de 29 anos, se intitulou como responsável pelas aves. O condutor, outro homem, informou a equipe PRF que receberia o valor de R$ 500,00 reais para que realizasse a viagem de Minas Gerais até o local da entrega.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia de Piraí.

Outra – Também na quinta-feira, na BR-101, em Casimiro de Abreu, a PRF apreendeu 141 canários-da-terra. Os passarinhos eram transportados em compartimentos amontoados, no banco traseiro de um carro, em razão da grande quantidade e do pequeno tamanho das gaiolas.

Nenhum dos pássaros possuía anilhas e não foi apresentada a Guia de Trânsito Animal (GTA). As gaiolas eram pequenas, com várias divisões, próprias para o transporte clandestino. O motorista informou que os pássaros eram seus e que fazia o transporte para a comunidade Rio das Pedras, em Jacarepaguá, no Rio de Janeiro.

O crime de tráfico de animais silvestres está inserido no inciso III do artigo 29 da lei 9.605/98, que proíbe a venda, exportação, aquisição, guarda em cativeiro ou transporte de ovos ou larvas, sem a devida autorização. Além do crime de tráfico, o artigo descreve com ato ilícito as condutas de matar, perseguir, caçar, apanhar ou utilizar espécies silvestres, sem permissão da autoridade competente.

A pena prevista para o crime é de detenção de seis meses a um e multa, podendo ser dobrada em caso de crime praticado contra espécie em extinção; em período de proibição de caça; durante a noite; com abuso de licença; dentro de unidade de conservação; e, quanto utilizado método ou instrumento capaz de provocar destruição em massa.