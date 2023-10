Desde 2021, unidades de ensino fundamental, centros de educação infantil e creches vêm recebendo reparos, reformas e revitalizações

A Prefeitura de Volta Redonda investiu mais de R$ 6,3 milhões (R$ 6.364.450,94) em melhorias estruturais de escolas, centros de educação infantil e creches entre 2021 e 2023. Ao todo, já foram finalizadas e entregues à população 20 obras. Entre os serviços executados estão: reforços estruturais, construções de muro e escada, drenagem, reparos em telhados, além de pinturas, trocas de revestimentos e redes hidráulicas e elétricas.

Entre as obras destacam-se as realizadas nas coberturas das unidades, devido às fortes chuvas. Foram recuperadas as estruturas da Escola Municipal Professora Marizinha Félix Teixeira, no bairro Três Poços; Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Recanto Infantil, Retiro; E. M. Dr. Jiulio Caruso, no Conforto; sede do projeto “Volta Redonda, Cidade da Música”, na Vila Mury; E. M. Paraíba, no Jardim Paraíba; E. M. Prof. Waldyr Amaral Bedê, no Santa Rita do Zarur; Escola Municipal Prof. Domingos Maia, no São Geraldo; e CMEI Bem-Me-Quer, no Santo Agostinho – esta última recebendo um reforço estrutural através da instalação de vigas metálicas.

Outras 10 unidades de ensino também receberam melhorias, foram elas: as creches Nosso Espaço, no Volta Grande, Ayrton Senna, na Vila Santa Cecília, e Maria Clara Machado, no Retiro; as escolas Professora Helena Maria Estefani, no bairro Água Limpa, Octacília da Silva Stockler Mendonça, no Belo Horizonte, Amazonas e Tocantins, no Retiro; Jesus Menino e Centro Municipal de Educação Infantil Cora Coralina, ambas no Belmonte, e CMEI Vera Lúcia Silveira Braga, antigo Branca de Neve, no bairro Volta Grande.

Mais de R$ 27 milhões em investimentos

Com mais de R$ 27 milhões para novos investimentos, outras obras estão previstas, como no Centro Municipal de Educação Infantil Madre Tereza de Calcutá, no bairro Santo Agostinho; na Escola Municipal Palmares, no bairro Padre Josimo, que será totalmente reconstruída; além das creches no Belmonte, São Luiz e escola Domingos Maia.

Seguem em andamento as obras de ampliação do CMEI Zilda Arns, no bairro Conforto, que será ampliada, com o número de salas sendo dobradas, com aumento do refeitório e cozinha. Os banheiros também serão adaptados. Além das escolas Professor Wladir de Souza Telles, no bairro Vila Rica-Tiradentes; Dr. Hilton Rocha, na Voldac; Rubens Machado, no Vila Brasília; Jayme Martins de Souza, no Santo Agostinho; Paulo VI e CMEI Aracy Carvalho Di Biase, ambos no Açude; creches Aymar Müller Taranto, no Belo Horizonte, e Norberto Reduzino de Sá, no Nova Brasília; CMEIs Alzira Vargas do Amaral Peixoto, no Retiro, e Iracema Nader, além de uma usina fotovoltaica para abastecer escolas, essas duas últimas no Roma.

“Estamos trabalhando muito para garantir uma educação de qualidade em nossa cidade. Foram quatro anos de abandono e colocar as coisas no lugar não é fácil. Construir é mais fácil que reconstruir, mas nós não vamos deixar de trabalhar. Volta Redonda vai voltar a ser referência”, disse o prefeito Antonio Francisco Neto.