Volta Redonda terá ‘Rua de Compras’ neste sábado no Aterrado

Comércio local e a Feira Livre vão funcionar até 18h e o evento ainda terá atrações culturais, esportivas e de lazer para toda a família

Volta Redonda promove neste sábado, 28, mais uma edição do projeto “Rua de Compras”. Desta vez, o centro comercial do bairro Aterrado vai receber o evento que une oportunidade de negócios e boas compras a diversão para toda a família. Parte da Avenida Paulo de Frontin e ruas próximas estarão fechadas para o tráfego de veículos, para receber atrações como a feira de artesanato, brinquedos grátis, eventos culturais, atividades esportivas e de lazer, exposição de carros antigos e motos, além de food trucks.

A “Rua de Compras” será realizada das 9h às 18h, paralelamente à Feira Livre, que tradicionalmente acontece aos sábados no Aterrado e que, neste fim de semana, terá o horário estendido, funcionando até o término do evento. A iniciativa é realizada por meio de parceria entre a Prefeitura de Volta Redonda, Aciap-VR (Associação Comercial, Industrial e Agropastoril), Sicomércio (Sindicato do Comércio Varejista) e CDL-VR (Câmara de Dirigentes Lojistas), que garante infraestrutura e segurança para a população.

De acordo com o secretário municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco, nesta edição do evento haverá uma faixa de circulação para veículos. “O objetivo é facilitar o acesso das pessoas às lojas, já que a ideia do evento, que se tornou tradicional na cidade, é impulsionar o comércio local, movimentar a economia da cidade, além de garantir um dia agradável de compras e lazer para a população”, explicou, lembrando que haverá agentes da Guarda Municipal para orientar os motoristas.

Feira de Adoção Animal

A 12ª edição do “Espaço de Adoção – Família Animal”, da Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal – órgão da Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SMMA) –, também estará na “Rua de Compras” deste sábado, das 9h às 14h.

Os interessados na adoção devem ter no mínimo 18 anos, apresentar documento de identidade, CPF, comprovante de residência e assinar um Termo de Adoção Responsável, que orienta sobre o bem-estar animal e guarda responsável.

Foto: Divulgação