Dois corpos com marcas de violência foram encontrados na manhã deste sábado (28) em Pinheiral e Volta Redonda. As vítimas ainda não foram identificadas.

No primeiro caso, em Pinheiral, a Polícia Militar foi acionada por volta das 7h30min e encontrou um homem com marcas de tiros na cabeça, ombro e costela no km 15 da estrada que liga a cidade a Piraí. O corpo estava sem documentos.

Já o segundo cadáver foi encontrado por volta das 10h40min no Rio Paraíba do Sul, no bairro Siderlândia, em Volta Redonda, e estava com os pés e as mãos amarrados por uma fita. Ainda segundo informações da polícia, o corpo apresentava cortes que teriam sido provocados por arma branca.

No momento desta publicação, não havia informações sobre as circunstâncias dos assassinatos. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML) de Três Poços.