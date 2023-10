Câmera registra furto de bicicleta no bairro Vila Mury

Uma câmera flagrou o momento em que um ladrão furta uma bicicleta no bairro Vila Mury, em Volta Redonda. O caso aconteceu na última quarta-feira (25), mas somente neste sábado (28) que chegou ao conhecimento do jornal.

A mãe entrou em contato com o portal pedindo pela divulgação do caso na tentativa de recuperar a bicicleta. “Foi comprada com muito sacrifício, que ele usava para ir a escola e estágio. Atualmente estou desempregada e sem condições de comprar outra”, disse.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Informações sobre a bicicleta podem ser passadas ao 190 da PM ou em qualquer delegacia. Veja o vídeo abaixo.