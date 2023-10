Uma ação conjunta das Polícias Civil e Militar resultou na prisão, na sexta-feira (27), de um casal suspeito de incendiar a casa de um idoso de 79 anos, na Estrada Prefeito Antônio da Cruz Barros, no bairro Eldorado, em Paraíba do Sul. O incêndio ocorreu no último dia 18 e causou a morte do idoso, na mesma madrugada do incêndio, no Hospital de Clínicas Nossa Senhora da Conceição, em Três Rios, para onde foi transferido após receber os primeiros socorros no hospital de Paraíba do Sul.

O crime ocorreu quando o idoso estava dormindo e a perícia constatou que o incêndio foi criminoso. De acordo com a polícia, o crime pode ter sido motivado por vingança. O idoso estava sendo investigado por estupro de vulnerável, depois que três vizinhos dele estiveram na delegacia. Eles denunciaram que ele teria abusado de duas meninas, com idade de 8 e 11 anos. Para uma, ele teria exibido o órgão sexual e tocado nas partes íntimas da outra.

A mulher presa nesta sexta é mãe das crianças, que, assim como o outro suspeito, teve a prisão temporária autorizada pela Justiça. Eles devem ser transferidos neste sábado para o sistema prisional do estado. (Foto: Polícia Civil)