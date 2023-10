Família de Volta Redonda procura filho desaparecido em Paty de Alferes

A família de Giovani Silva Paiva, de 18 anos, registrou o seu desaparecimento, na delegacia de Miguel Pereira, na sexta-feira (27). O rapaz, que mora no bairro Granja Califórnia, em Paty de Alferes, desde agosto deste ano, está desaparecido desde quarta-feira (25).

Giovani fez o último contato com a mãe na noite de quarta-feira(25), por volta de 23h30min, quando informou que iria sair para ir à uma festa . Desde então, a família, que é de Volta Redonda, não tem mais notícias dele. A mãe contou que foi, na manhã de sexta-feira, na residência do filho, na Rua São Sebastião, e encontrou a casa vazia. Vizinhos também não sabem informar sobre o paradeiro do rapaz.

Ainda de acordo com ela, é a primeira vez que ele desaparece. Qualquer informação sobre Giovani pode ser passada ao 190 da Polícia Militar ou em qualquer delegacia de polícia. (Foto: Arquivo Pessoal)