Homem é morto com vários tiros dentro de apartamento em Barra Mansa

Wgilfferson Carlos de Souza Ferreira, de 35 anos, foi assassinado com vários tiros na cabeça, na noite de sexta-feira (27) no bairro Boa Vista, em Barra Mansa. Ele foi executado no apartamento da família na Rua Josué Fernandes.

Segundo informações apuradas pela Polícia Militar, Wgilfferson havia acabado de deixar a cadeia e estava no imóvel para visitar as irmãs quando criminosos invadiram o apartamento.

Ainda de acordo com informações iniciais, apenas uma das irmãs estava no momento do crime, e teria pedido para deixar o local ao perceber que Wgilfferson seria assassinado, se abrigando na residência de conhecidos.

O caso foi registrado na delegacia e está sendo investigado. Foi o segundo homicídio do dia na cidade. Mais cedo, um homem de 39 anos foi morto na Siderlândia.