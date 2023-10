Homem é preso por suspeita de tráfico de drogas em Barra do Piraí

A Polícia Militar prendeu na manhã deste sábado (28), um homem de 27 anos por suspeita de tráfico de drogas, em uma casa na Rua Manoel Ferraz Bueno, no bairro Santa Bárbara, em Barra do Piraí.

Os agentes receberam denúncia sobre três suspeitos de tráfico de drogas que haviam chegado do Rio de Janeiro. No local, um suspeito tentou se esconder em um banheiro da casa ao perceber a presença da polícia. No imóvel foram apreendidos dois tabletes de maconha, 76 tubos de cocaína, 35 pinos da mesma droga, um celular, um facão, um caderno com anotações do tráfico, uma balança de precisão e R$ 20.

Ele foi levado para a delegacia, onde permaneceu preso. Outras duas pessoas também chegaram a ser detidas, mas foram ouvidas como testemunhas e liberadas. (Foto: PM/Divulgação)