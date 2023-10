Trabalho é intensificado durante o ‘Outubro Verde’, mas segue durante todo o ano com foco nas gestantes

O Hospital São João Batista (HSJB), em Volta Redonda, chama a atenção para o combate à sífilis congênita no “Outubro Verde”. A unidade amplia, durante o mês de outubro, as ações de conscientização da importância do diagnóstico precoce da gestante, para que não haja contaminação transplacentária para o feto, mas o trabalho acontece durante todo o ano.

A médica-pediatra Thais Junqueira Ferraz Villela, que coordena o setor de Pediatria e o alojamento conjunto da maternidade do Hospital São João Batista, faz um alerta para as mulheres que desejam engravidar ou estão gestantes.

“A sífilis é uma Doença Sexualmente Transmissível (DST), que pode ser evitada com o uso de camisinha, feminina ou masculina, provocada por bactéria – a Treponema pallidum. Mas a doença tem tratamento ofertado gratuitamente pelo SUS (Sistema Único de Saúde). Basta procurar uma das 46 unidades da Atenção Primária à Saúde do município ou o Centro de Doenças Infecciosas (CDI) e fazer o teste”, avisou Thais.

A pediatra alerta que, caso a mulher que quer engravidar ou a gestante teste positivo para a sífilis, é indicado que o parceiro também seja testado para que os dois passem pelo tratamento, que é feito com a penicilina benzatina (benzetacil) na própria unidade de saúde de referência da paciente.

“A continuidade e conclusão do tratamento são fundamentais para que o feto não seja contaminado. De qualquer forma, no pré-parto, toda gestante é testada para sífilis. Caso dê positivo, a criança também faz o teste logo após o nascimento e, se identificada, a doença é tratada no próprio hospital. Em alguns casos ficam internados e, em outros, retornam à unidade diariamente para o tratamento”, explicou a médica.

Consequências para o bebê

O tratamento da gestante é fundamental para que não haja contaminação transplacentária. Pois a doença pode causar diversas patologias no bebê: convulsão, alteração óssea, problemas de visão, deficiência mental e até levar à morte.

“Cuidem-se, cuidem de suas crianças. O diagnóstico e o tratamento estão bem próximos de vocês, em todas as unidades básicas de saúde. E é de graça”, reforçou a pediatra do Hospital São João Batista. Foto: Divulgação