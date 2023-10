Suspeito é detido após confronto com a PM em Volta Redonda

Uma troca de tiros entre policiais militares e criminosos terminou com um suspeito detido no sábado (28) no bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda. O confronto ocorreu na Rua da Mineira, no Morro da Conquista.

A PM realizava patrulhamento pelo local quando três homens armados atiraram contra a guarnição. Os agentes revidaram e após o confronto terminar o suspeito foi encontrado em uma residência próxima. Havia rastro de sangue no local, mas nenhum ferido foi localizado.

Durante a ação, a PM apreendeu uma pistola de numeração suprimida com kit rajada, um carregador alongado, 25 munições, uma mira a laser e um celular. O suspeito e o material foram levados para a delegacia, onde o caso foi registrado. Também no sábado, outros três suspeitos foram detidos no sábado por tráfico de drogas no bairro Belmonte.

Com eles foram apreendidos diversos tubos e pinos de cocaína, além de trouxinhas de maconha. (Foto: PM/Divulgação)