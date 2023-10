Barra Mansa se prepara para o Dia De Finados

Ações são realizadas nos cemitérios para o feriado de 02 de novembro; expectativa é de que cerca de 5 mil pessoas compareçam à unidade do Centro

A Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH), está preparando os cemitérios da cidade para o Dia De Finados, que é celebrado em 02 de novembro. É a data que a Igreja Católica dedica aos mortos e suas almas, envolvendo o luto, a saudade e as homenagens a pessoas que já faleceram.

Na segunda-feira, 30, serão instaladas tendas no Cemitério Municipal, no Centro, para que, no Dia de Finados, ocorra a realização de cultos e missas, além de abrigar os munícipes que comparecerem. Também foi realizada a instalação de Wi-Fi nas capelas do cemitério para os familiares enlutados que desejarem entrar em contato com pessoas próximas durante as homenagens. Os cemitérios dos distritos de Amparo, Floriano e Rialto estão recebendo serviços de limpeza e capinagem para visitação.

O gerente do serviço funerário, Otacílio Martins Pereira Filho, frisou que a instalação de Wi-Fi nas capelas foi feita pensando nas famílias que passam pelo momento difícil de perda de um ente querido. “A disponibilização desse serviço nas capelas mortuárias do cemitério do Centro foi pensada para facilitar a comunicação das famílias, principalmente aquelas mais carentes, pois a internet gratuita possibilita que ligações sejam efetuadas, independente de qualquer problema na linha pessoal dos familiares. Além disso, permite que as informações a respeito dos velórios sejam disseminadas com mais rapidez”, disse.

O secretário de Assistência Social, Fanuel Fernando, falou que as melhorias feitas nos cemitérios acontecem diariamente, não só em época de Finados, para proporcionar maior conforto à população. Ele também reforçou o trabalho e auxílio do prefeito Rodrigo Drable para que tudo seja realizado da melhor forma.

– Para nós, o dia 02 de novembro é todo dia, porque estamos sempre realizando melhorias nos cemitérios da cidade, por orientação do prefeito Rodrigo que sempre nos incentiva a estar melhorando nossa tecnologia, nosso atendimento e humanismo. Somos uma secretaria que trabalha diretamente ajudando as pessoas, então procuramos sempre prestar um serviço com muito carinho e determinação – relatou.

O Cemitério Municipal fica na Av. Domingos Mariano, 1.033, no Centro, e o telefone para contato é (24) 3020-0255.

Alinhamento

Nesta semana, foi realizada uma reunião, na sede da Secretaria de Assistência Social, com autoridades da Secretaria de Saúde e da Guarda Municipal e membros da comissão para alinhar os demais serviços que serão oferecidos à população no Dia de Finados.

A coordenadora do setor de Urgência e Emergência do município, Roberta Freitas, disse que haverá ambulâncias à disposição da população para qualquer urgência das 7h30 às 17h30 do dia 02 de novembro.

O comandante da Guarda Municipal, Paulo Sérgio Valente, informou que serão disponibilizadas oito viaturas e cerca de 30 guardas estarão de prontidão para proporcionar melhor segurança aos que forem visitar seus entes queridos na data.