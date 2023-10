Carreta tomba na Dutra em Barra Mansa

Uma carreta transportando placas de granito tombou na manhã desta segunda-feira (30), por volta de 5h45min, no km 267 da Rodovia Presidente Dutra, no sentido SP, em Barra Mansa.

No local, a Polícia Rodoviária Federal apurou que o condutor da carreta perdeu o controle ao fazer uma curva e o veículo tombou espalhando detritos das placas de granito que transportava pela pista. O motorista da carreta foi socorrido com ferimentos pela equipe de resgate médico da concessionária e levado para a Santa Casa de Misericórdia de Barra Mansa. Houve interdição parcial da via gerando congestionamento.