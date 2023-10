Vídeos com orientações sobre como regular a ansiedade nos momentos que antecedem a prova serão publicados nas redes sociais da prefeitura e da CoordJuv-VR

A Coordenadoria de Juventude de Volta Redonda (CoordJuv-VR) está promovendo uma campanha de conscientização sobre os cuidados com a saúde mental para os estudantes que irão prestar vestibular. A ideia é divulgar dicas sobre como regular a ansiedade nos momentos que antecedem as provas e mandar bem. O conteúdo será publicado nas redes sociais da prefeitura e da CoordJuv-VR. A ação faz parte do projeto #SeLigaJuventude, lançado em abril de 2021, e beneficiará principalmente alunos que farão o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023, nos dias 5 e 12 de novembro.

“Nesta edição do #SeLigaJuventude nós teremos um foco para a saúde mental no momento dos vestibulares. A gente vai trazer vídeos que serão publicados nas redes sociais da prefeitura e da coordenadoria, para fazer com que os jovens se preparem para as provas e principalmente: dicas de como se portar se a ansiedade bater, já que ela pode prejudicar ou auxiliar na hora das provas”, disse a coordenadora da Juventude de Volta Redonda, Larissa Garcez.

O projeto teve início na última segunda-feira (23), com uma palestra da psicóloga Ana Raquel Neris sobre como regular a ansiedade antes e durante o período de vestibulares. O público-alvo foram estudantes do pré-vestibular social promovido pela prefeitura no Colégio Professora Delce Horta Delgado, no bairro Aterrado. A profissional comentou sobre essa emoção tão difícil de controlar.

“A ansiedade não tem como evitar. É como se ela fosse a ‘parte dois’ do medo. A ansiedade aparece quando coisas que não ameaçam a nossa vida aparecem, mas o nosso corpo reage como se estivéssemos na frente de um urso, por exemplo. O detalhe é que nesses casos a gente pode correr, se fingir de morto, mas durante a prova não tem como. Então é quando ocorre por exemplo o famoso ‘deu branco’”, afirmou a psicóloga Ana Raquel.

A psicóloga ressaltou que com técnicas simples é possível regular e controlar a ansiedade e usá-la a seu favor. Por isso, a profissional elencou cinco estratégias para lidar com a ansiedade na semana da prova e outras cinco no dia da prova. Confira as dicas abaixo:

Dicas para a semana da prova

1– Busque relaxar na véspera da prova e tenha confiança naquilo que estudou;

2– Faça uma atividade física; caso não tenha este hábito, realize caminhadas e busque ter contato com a natureza. Isso auxilia a respiração e ajuda a desacelerar;

3– Cuidados com os pensamentos catastróficos. Não passar na prova não é o fim. Momentos ruins não acabam com a nossa vida e fazem parte dela. É apenas uma prova, ela não define a sua vida;

4– Dormir bem, em média 7 horas por noite. Relaxe. O descanso é necessário e faz parte da preparação;

5– Aproveite para ter bons momentos com quem você ama. Assista um filme, leia um livro, passeie, bata papo com familiares e amigos.

Dicas para o dia da prova

1– Planeje-se. Antes de sair de casa para a realização das provas, cheque o material necessário: documentos, caneta, local e como chegar até a prova;

2– Chegue com antecedência. Atrasar-se pode ser pior para a ansiedade;

3– Alimentação. Cuidado ao ingerir estimulantes como café, refrigerantes e energéticos. Eles aumentam o estado de alerta e podem atrapalhar na hora da concentração;

4– Caso a ansiedade chegue na hora da prova, concentre-se no ambiente em que está e fuja dos pensamentos que estão o distraindo. Descreva para si mesmo o ambiente em que está; a cor das paredes, a disposição dos objetos, os cheiros e os sons;

5– Inspire (puxe o ar) e expire (solte o ar) com calma. Faça a respiração diafragmática: coloque a mão no abdômen (barriga), próxima ao umbigo. Feche os olhos e concentre-se em sua respiração. Perceba que quando você inspira o abdômen desce, e quando expira o abdômen sobe. Tente realizar o movimento contrário: o abdômen subir ao inspirar e descer ao expirar. A técnica ajuda a reduzir a frequência cardíaca e traz tranquilidade. Costuma ser usada por atletas em competições. Foto : Divulgação