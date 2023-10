Curso de Inclusão Digital da AAPVR tem vagas para novas turmas

Um dos projetos de maior sucesso da Associação dos Aposentados e Pensionistas de Volta Redonda, o E-Idoso, que conta com apoio da CSN, Prefeitura Municipal de Volta Redonda, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa e Fundo Municipal dos Direitos do Idoso, já incluiu mais de duas centenas de pessoas no mundo digital. O bom é que existem vagas para novas turmas para o curso de Excel e o de Educação Financeira.

O programa e-idoso, de inclusão digital para pessoas da terceira idade, tem duração de 10 horas e todos recebem certificados ao final. A gerente da Diretoria de Assistência Social da AAPVR, Márcia Ruela, disse que interessados podem também fazer pré-inscrição visando a participação em novas turmas. “Até setembro tivemos 48 participantes no curso de Educação Financeira e 227 participantes nos cursos de Inclusão Digital Pacote Office.”

O objetivo do Programa é promover a inclusão digital do idoso, aumentando a possibilidade de inserção no mercado de trabalho através das ferramentas de apoio administrativo (Pacote Office), a inserção também no mundo do entretenimento através das plataformas digitais, como por exemplo, o YouTube.

Além de aprender a navegar e usar os programas disponíveis, os alunos são orientados a se prevenir contra golpes na internet e WhatsApp.