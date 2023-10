Motorista atropela casal em retorno de cavalgada em Resende

Um casal que estava a cavalo foi atropelado por um carro, na noite de domingo (29), em Resende. As vítimas, de 32 e 42 anos, estavam retornando de uma cavalgada quando foram atingidos pelo veículo que vinha na contramão em alta velocidade, na estrada Resende-Riachuelo.

Segundo a Polícia Civil, com o impacto, o homem e a mulher foram arremessados para frente. Os animais morreram na hora. De acordo com a Polícia Civil, o motorista do carro é ex-namorado da mulher e tentou fugir, mas foi impedido por populares cerca de 300 metros à frente do local do acidente.

A mulher disse aos policiais que terminou o relacionamento há um mês e meio com o condutor, de 38 anos, pois o homem era autoritário e possessivo. O casal e o motorista foram socorridos com ferimentos moderados e encaminhados para o Hospital de Emergência. O condutor está internado sob custódia. INforma Cidade