Neto participa de debate sobre desenvolvimento regional

Prefeito abriu evento organizado pelo Ministério da Integração e que reuniu diversas autoridades em Volta Redonda

O prefeito Antonio Francisco Neto participou, na manhã desta segunda-feira, dia 30, do evento “Sul Fluminense e o Desenvolvimento Regional Integrado e Sustentável- Desafios e Potencialidades”. Com a proposta de debater ações conjuntas para problemas comuns da região, o encontro foi organizado pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, NEPP Sul Fluminense, UFF (Universidade Federal Fluminense) e contou com apoio do Sebrae. Os debates e palestras ocorreram em Volta Redonda, em um centro de convenções no bairro Aero Clube.

“Foi importante ver que estamos novamente buscando maneiras de agir conjuntamente, pois somente assim podemos resolver problemas que são comuns em nossas cidades. Ou também que uma cidade possa complementar o serviço da outra, de maneira inteligente e racional”, disse Neto.

O prefeito ressaltou que o Sul Fluminense tem bons exemplos de como as ações tomadas conjuntamente podem ser benéficas para todo o Estado do Rio.

“Lembrei que quando fizemos o Hospital Regional, muitas pessoas falaram que estávamos fazendo um “elefante branco”, que era uma maluquice. Hoje todos reconhecem a importância do hospital, que salvou milhares de vidas durante a pandemia da Covid-19 e hoje se tornou uma referência para todo o Estado do Rio. Foi a partir da união dos prefeitos da região que isso foi possível, bem como com apoio de todos os deputados que representaram o Sul Fluminense nos últimos anos”, finalizou.

O encontro contou ainda com a participação do secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Vinícius Farah, do deputado estadual Munir Neto, de representantes do governo federal, além de arquitetos, urbanistas e outras autoridades de toda a região. Fotos de divulgação