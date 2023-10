Nova delegada assume Deam de Volta Redonda

A delegada Juliana Montes assumiu nesta segunda-feira (30) a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), de Volta Redonda. Ela foi designada para o cargo na semana passada.

A posse foi prestigiada pela secretária municipal de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos, Glória Amorim, e também pela presidente da seção local da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), Carolina Patitucci.

Juliana estava na 32ª DP (Taquara). Ela entrou para a Polícia Civil do Rio de Janeiro em 2010, como oficial de cartório. Em 2013, foi aprovada em primeiro lugar no concurso para delegados.

Flávia Monteiro, que estava à frente da Deam, foi transferida para a 15ª DP (Gávea), na capital do estado. (Fotos: Divulgação)