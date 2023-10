A Polícia Rodoviária Federal recebeu informação, no início da noite de domingo (29) sobre um acidente do tipo atropelamento ocorrido na altura do km 1 da BR-485 (Estrada do Parque Nacional de Itatiaia).

No local, a equipe apurou que por volta de 18h50min o condutor de um veículo GM/Kadett seguia no sentido Vila Pinheiro, com forte chuva ocorrendo dificultando a visibilidade, quando na altura do km 1 um pedestre, saindo correndo de um bar localizado à margem da via, entrou na frente de seu veículo, não tendo como parar ou desviar a tempo de evitar o atropelamento. O pedestre de 50 anos sofreu ferimentos, sendo socorrido por equipe do Samu para o Hospital Manoel Barros em Itatiaia. Durante o atendimento do acidente foi percebido que o pedestre apresentava sinais visíveis de embriaguez, exalando odor etílico e quando perguntado se havia ingerido bebida alcoólica, este confirmou dizendo “bebi muito”, confirmando a responsabilidade do pedestre embriagado na ocorrência do acidente.

O condutor do Kadett saiu ileso do acidente e em teste etílico apresentou resultado negativo para embriaguez.