Pinheiral realizará 50 novas cirurgias de catarata

Ação visa atender à demanda e proporcionar melhorias na qualidade de vida dos moradores

Nos próximos dias 02 e 03 de novembro, a Prefeitura de Pinheiral, por meio da Secretaria de Saúde realizará 50 novas cirurgias de catarata no centro cirúrgico do Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa. Mesmo sendo feriado, a ação visa atender à demanda e proporcionar melhorias na qualidade de vida dos moradores. Com os novos procedimentos a secretaria alcançará o total de 680 cirurgias realizadas.

Para ter acesso à intervenção cirúrgica, os moradores devem procurar a Unidade de Saúde da Família mais próxima de sua residência. O médico da unidade fará um encaminhamento para a Clínica Oftalmológica Municipal. Após consultas e exames, caso os especialistas identifiquem a necessidade da cirurgia, o agendamento será feito. É importante destacar que trata-se de um serviço contínuo realizado pela Secretaria de Saúde.

Além das cirurgias de catarata, a Clínica Oftalmológica Municipal também realiza intervenções para pterígio, ampliando o leque de serviços oftalmológicos oferecidos à população.

O Secretário de Saúde, Everton Alvim, ressaltou a importância dessas ações: “Estamos empenhados em proporcionar atendimento de qualidade e ágil à população. As cirurgias de catarata e outros serviços oftalmológicos são essenciais para melhorar a saúde ocular dos nossos moradores.”, disse.

Paralelamente, a fábrica de óculos já iniciou a entrega do acessório ótico, fortalecendo ainda mais a atuação da Secretaria de Saúde em cuidados oftalmológicos.

Essa iniciativa reforça o compromisso da Secretaria de Saúde em promover ações efetivas, visando a melhoria da saúde ocular e o bem-estar das crianças, jovens, adultos e idosos de Pinheiral.