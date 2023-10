Policiais civis da 93ª DP (Volta Redonda), coordenados pelo delegado titular Vinícius Coutinho, prenderam no fim da tarde de domingo (29), um homem de 29 anos suspeito de ser o autor do assassinato de João Vitor da Silva Fernandes Ananias, de 23 anos, no bairro Volta Grande III. O suspeito foi abordado em um carro de aplicativo na Rodovia dos Metalúrgicos, logo na entrada da cidade.

De acordo com a Polícia Civil, ele estava vindo de Rio das Ostras, na Baixada Litorânea, para praticar outro assassinato na cidade. Os policiais interceptaram o carro – um Prisma -, por volta das 17h30min, e o homem foi conduzido para a delegacia da cidade, onde confessou ter matado João.

O crime ocorreu na noite do dia 19 de setembro, na Praça de Esportes José Roberto Pinho, por volta das 20h30min. João era morador do Santo Agostinho e na ocasião do crime testemunhas chegaram a ver o suspeito atirando contra a vítima.

O homem será transferido ainda nesta segunda-feira (30) a um presídio e ficará à disposição da Justiça. (Fotos: Polícia Civil/Divulgação)