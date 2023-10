Policiais militares ambientais flagram área degradada em Paraty

Através de uma denúncia feita ao programa Linha Verde, do Disque Denúncia (0300 253 1177) sobre crime ambiental em Paraty, policiais militares ambientais estiveram nesta segunda-feira (30) na Praia Grande, onde fiscalizaram um terreno com a degradação ambiental de 300 metros quadrados.

A equipe lotada na Unidade de Policiamento Ambiental do Parque Estadual da Juatinga, procedeu ao local indicado na denúncia do Linha Verde, na Rua Água Boa, onde encontrou uma construção de unidade unifamiliar em andamento, tendo sua infraestrutura em alvenaria e dois pavimentos, onde no entorno houve supressão de vegetação para a implantação do empreendimento, situado dentro dos limites do Parque Nacional da Serra da Bocaina. Os policiais realizaram diligências a fim de identificar os suspeitos, mas sem sucesso. A ocorrência foi registrada na 167ª DP, com base no artigo 60 da lei 9605/98.

Para denunciar crimes ambientais ao Linha Verde, a população pode ligar para o telefone (21) 2253-1177 e para o 0300 253 1177, ambos com WhatsApp anonimizado – técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa, ou então pelo App “Disque Denúncia RJ”. É possível denunciar ainda pelo site do Disque Denúncia (www.disquedenuncia.org.br) ou ainda pela FanPage do Linha Verde no facebook (www.facebook.com/linhaverdedd).

LINHA VERDE, o Disque Denúncia do Meio Ambiente