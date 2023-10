Obras terão início em dezembro, com previsão de término em seis meses; atendimento será ampliado com futuro espaço construído ao lado do Centro de Alzheimer Synval Santos

O projeto da nova sede da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD), em Volta Redonda, foi apresentado nessa sexta-feira (27) ao prefeito Antonio Francisco Neto, durante uma reunião no gabinete do chefe do Executivo municipal. A SMPD, que promove atividades em benefício de surdos, autistas, cegos e outras pessoas com deficiência, ficará em um novo prédio de dois andares que será construído no bairro Jardim Paraíba – ao lado do Centro de Alzheimer Synval Santos.

As obras terão início em dezembro, com previsão de término em seis meses. O valor do investimento é de cerca de R$ 3 milhões, com a maior parte dos recursos provenientes do próprio município, e R$ 500 mil de emenda parlamentar de autoria do deputado federal Jorge Braz.

A SMPD funciona atualmente em um imóvel alugado, localizado na Rua 17 de Julho, nº 20, no bairro Aterrado. No futuro espaço, construído em um terreno de 601,00 m² da prefeitura, o atendimento será ampliado. Haverá uma sala com foco no atendimento a pessoas com autismo; salas multissensorial e sensorial, ambientes equipados que estimulam os sentidos (visão, audição, olfato, tato e paladar), laboratório de tecnologia assistiva; auditório; cozinha; sala de aula para a realização de cursos de Libras (Língua Brasileira de Sinais); espaços para terapia, audiovisual e biblioteca em braile.

Cozinha afetiva – Incluído no projeto também está a construção de uma cozinha afetiva no Centro de Alzheimer Synval Santos. O objetivo deste novo espaço é estimular as boas lembranças através do hábito de cozinhar com os idosos diagnosticados com Alzheimer.

“Estamos muito felizes de poder construir uma sede própria e também contar com a cozinha afetiva do nosso Centro de Alzheimer. Agradecer ao Munir que tem nos ajudado muito na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro), ao secretário Washington Uchôa e ao deputado Jorge Braz, que nos destinou uma emenda. Todo o Brasil ainda tem muito que avançar na questão da inclusão de pessoas com deficiência, e Volta Redonda não é diferente, mas estamos caminhando a passos largos. Temos trabalhado muito para ter uma cidade mais acessível. Já avançamos com algumas questões, como a criação da própria secretaria, e com esta sede própria eu não tenho dúvidas de que vamos avançar ainda mais”, destacou Neto.

O deputado estadual Munir Neto também celebrou a mais nova conquista da cidade e lembrou que busca levar para todo o estado o que dá certo em Volta Redonda.

“Volta Redonda é uma referência em várias áreas. Na saúde, na educação, na assistência social, e agora com a criação da Secretaria da Pessoa com Deficiência. Eu fico muito feliz de a gente poder estar construindo uma sede específica, própria, para a Secretaria da Pessoa com Deficiência e a cozinha, que era um grande sonho que nós tínhamos quando fui secretário da Smac (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). Agora, junto com toda a equipe da Smac, essa ideia será colocada em prática”, comemorou.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, Washington Uchôa, destacou que o novo espaço irá proporcionar um atendimento mais completo aos assistidos pela Pasta.

“Nós poderemos contar com psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas, fonoaudiólogos, psicoterapeutas, assistentes sociais, tudo para poder oferecer um melhor atendimento às pessoas com deficiência de Volta Redonda. O assistente social, por exemplo, vai orientar sobre os direitos aos quais eles têm. Queremos contar com uma pedagoga para trabalhar e beneficiar os autistas, podendo acompanhar a evolução dessas crianças também. Contaremos com um auditório onde serão possíveis as nossas formaturas dos cursos de Libras ou do ‘Diploma Cidadão’. Então são inúmeros ganhos”, disse Uchôa, agradecendo ao prefeito Neto.

A reunião contou com a participação da coordenadora de projetos da SMPD, Eliete Guimarães Vasques; do presidente do IPPU-VR (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Volta Redonda), Abimailton Pratti da Silva; da arquiteta responsável pelo projeto, Maria Tereza Homem da Costa, a “Teca”, entre outros. Foto: Divulgação