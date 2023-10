Suspeitos de tráfico são detidos com armas, drogas e dinheiro em Piraí

Em uma ação de Inteligência dos Policiais Militares do 10° BPM, na noite de domingo (29), no bairro Asilo, em Piraí, foram detidos quatro suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas, após denúncias sobre suspeitos que teriam vindo do Rio de Janeiro para traficar na cidade, ostentando armas nas ruas e intimidando moradores.

No local, dois suspeitos efetuaram disparos contra os policiais e fugiram . Foram feitas buscas na área e quatro suspeitos foram capturados, sendo um de 20 anos, outro de 24 e o terceiro de 19 anos, além do menor, de 17.

Com eles, os agentes apreenderam um revólver calibre 32, 20 munições calibre 32, duas munições calibre 9mm, 121 unidades plásticas com cocaína, 30 unidades plásticas com maconha um vidro de lança perfume e R$855.

Os suspeitos e o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia de Piraí, onde a ocorrência foi registrada.