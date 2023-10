Mais um troca de tiros entre policiais militares e criminosos ocorreu no final da noite de domingo (29) no bairro Sapinhatuba III, em Angra dos Reis.

Na Rua 25, após o tiroteio, dois suspeitos foram socorridos e levados para o Hospital Municipal da Japuíba, mas não resistiram. Com eles foram apreendidos armas, munições, carregadores e um rádio de comunicação.

Foi o segundo confronto entre policiais e criminosos no bairro, no fim de semana. No sábado (28), um homem também morreu em troca de tiros com os agentes na Rua Irmão Manoel dos Santos. (Foto: Polícia Militar)