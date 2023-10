Um casal ficou ferido ao ser atingido por um carro, na manhã de segunda-feira (30), na Dutra, em Porto Real. As vítimas – um homem e uma mulher – estavam em uma moto quando foram atingidas por um Fox no km 298. O caso, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ficou registrado como tentativa de homicídio já que a mulher acusou o motorista do veículo de jogar intencionalmente o carro contra a moto conduzida pelo seu namorado.

De acordo com ela, o condutor do carro é seu ex-companheiro. Quando a PRF chegou ao local do acidente, estavam apenas o motorista do Fox e a mãe dele, enquanto o casal já havia sido socorrido por uma testemunha ao Hospital de Emergência de Resende, cidade vizinha. Não há informações sobre o quadro de saúde deles.

O suspeito foi levado para a delegacia de Resende. Não há informações sobre como ficou a situação dele na delegacia. Na noite de domingo (29), aconteceu um caso semelhante na estrada Resende-Riachuelo.

Um casal a cavalo foi atropelado por um carro que vinha na contramão e em alta velocidade. Os animais morreram na hora e as vítimas também foram socorridas para o Hospital de Emergência. O motorista, ex-companheiro da mulher atingida, foi preso e socorrido para o mesmo hospital, onde ficou internado sob custódia. (Foto: PRF/Divulgação)