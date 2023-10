Julia Folly Barbosa foi vice-campeã no salto de 90 cm; outros seis alunos da escolinha terminaram a competição entre os dez primeiros colocados

A Escola Municipal de Hipismo de Volta Redonda (EMHVR), da Fundação Beatriz Gama (FBG), segue conquistando medalhas nas etapas do Ranking de Escolas da FEERJ (Federação Equestre do Estado do Rio de Janeiro). A mais nova conquista chegou nesse domingo, 29, durante a VIII Etapa de Salto Iniciante, disputada na Floresta Country Club, em Itanhangá-RJ, quando a aluna Julia Folly Barbosa foi vice-campeã na disputa do salto de 90 cm, montando a égua Carina.

Júlia também montou a égua Lady Cartha na disputa dos 90cm e terminou em 10º lugar. Além dela, outros seis alunos da escolinha de hipismo ficaram entre os dez primeiros colocados nesta etapa do Estadual. No salto de 40 cm, Ellysa terminou em 4º lugar e Melina em 7º, disputando com 34 concorrentes. Já na categoria de 60 cm, que contou com 80 participantes, Lara ficou em 4º, Cristina em 9º e Fred em 10º. Fechando as participações da EMHVR na competição, Thiciane Brune terminou em 4º lugar na disputa dos 80cm, que contou com 31 participantes.

O diretor-presidente da FBG, Vitor Hugo de Oliveira, parabenizou os alunos pelas conquistas e destacou o grande ano que a Escolinha Municipal de Hipismo de Volta Redonda vem fazendo nas competições.

“Mais uma grande campanha, levando novamente o nome de Volta Redonda para o pódio. Este ano nos destacamos e conquistamos 14 medalhas no Brasileiro, estamos fazendo grandes etapas nos estaduais, isso nos deixa orgulhosos e também mostra que o trabalho está sendo bem feito. Parabéns a Júlia pela medalha, a todos os alunos que brilharam e ficaram entre os dez primeiros colocados e também ao professor Yasser, pelo grande trabalho que vem fazendo na formação dos nossos alunos”, destacou.