Dados de setembro do Caged apontam saldo positivo de 299 novas vagas de trabalho geradas

Os setores de Indústria e Comércio foram responsáveis por puxarem a alta na geração de empregos em Volta Redonda, conforme apontam os dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) referentes ao mês de setembro, divulgados nessa segunda-feira (30) pelo Ministério do Trabalho e Emprego. No total, somando todos os setores, o município registrou 299 novas vagas criadas – foram 2.721 admissões contra 2.422 desligamentos.

Em primeiro lugar ficou a Indústria, com saldo positivo de 322 novas contratações em setembro, seguida pelo Comércio, com 103 vagas geradas. O setor de Serviços também teve resultado positivo, com 42 novas oportunidades de trabalho criadas. A Agropecuária ficou zerada e a Construção registrou menos 168 vagas.

No acumulado do ano (janeiro a setembro), Volta Redonda também mantém o saldo positivo na geração de empregos: 1.472 novas contratações (24.413 admissões contra 22.941 desligamentos). No período, o setor da Indústria também lidera, com 1.694 novas oportunidades criadas.

Ações

Os resultados positivos na geração de empregos em Volta Redonda são fruto de um trabalho do governo municipal, que atua com ações e parceiros para que o município tenha um ambiente favorável para a criação de novas vagas. A mais recente conquista foi o anúncio da retomada das atividades na fábrica da Cimento Tupi, com mais de 50 empregos que serão gerados.

“Os números mostram o quanto nosso Comércio é tradicionalmente forte e a Indústria se desenvolve a cada dia. Inclusive, a Codin-Rio (Companhia de Desenvolvimento Industrial do Estado do Rio de Janeiro) aprovou agora em outubro a implantação do Condomínio Industrial. São mais empregos para nossa população”, afirmou o prefeito Antonio Francisco Neto.