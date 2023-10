Polícia Militar prende gerente de tráfico de drogas em Angra dos Reis

Policiais militares, com informações passadas pelo Disque Denúncia, prenderam na noite da segunda-feira (30), na Rua Mário das Graças de Toledo, no Parque Mambucaba, em Angra dos Reis, um foragido da Justiça, de 22 anos. Contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Com as informações sobre a localização do procurado, os agentes foram ao endereço relatado, conseguindo prender o foragido, que não apresentou resistência. Segundo a PM, ele é ligado a uma facção criminosa e gerenciava a venda de entorpecentes no Parque Mambucaba.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Volta Redonda pelo crime de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, por condenação a nove anos de prisão em regime fechado. O preso foi levado para a delegacia de Angra dos Reis.

Quem tiver informações sobre a localização de foragidos da Justiça pode entrar em contato de forma anônima com o Disque Denúncia pela Central de atendimento (21) 2253- 1177 ou 0300-253-1177; pelo WhatsApp (21) 2253-1177 ou pelo aplicativo Disque Denúncia RJ. Em qualquer canal, o anonimato é garantido.