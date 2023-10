Credenciados para concorrer devem comparecer ao Pavilhão da Ilha São João, às 9h

A Prefeitura de Volta Redonda fará na próxima quarta-feira, dia 1º de novembro, às 9h, o sorteio para permissão de uso de 62 boxes divididos entre os mercados populares da Vila Santa Cecília, Centro (Avenida Amaral Peixoto), Aterrado e Retiro. O sorteio acontecerá no Pavilhão da Ilha São João e será feito entre os interessados que se cadastraram no Banco da Cidadania, que administra os centros comerciais. O credenciamento ficou aberto entre os dias 4 de setembro e 11 de outubro.

De acordo com a Lei Municipal nº 5.419/ 2017, fica garantido o percentual de 10% reservado para Pessoas com Deficiência (PCDs) em todos os projetos sociais da prefeitura, destacando-se os boxes dos mercados populares.

A data marcada para o início dos procedimentos para assinatura de contrato dos Termos de Permissão de Uso, com a equipe do Banco da Cidadania, é 17 de novembro. Mas todas as datas e ações serão divulgadas no Portal de Transparência, pelo link: http://www2.voltaredonda.rj.gov.br/transparencia/mod/licitacao/consulta/.

“É importante que os credenciados leiam o edital com atenção, lá estão todas as informações. O sorteio é um critério justo e abre espaço para a participação de todos, além de ser uma forma transparente de distribuir os boxes. Um ótimo espaço para o empreendedorismo”, falou o gestor do Banco da Cidadania, Ricardo Ballarini. Foto : Divulgação