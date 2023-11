Queda de árvore causa interdição de casa no bairro Santa Rita do Zarur

Uma árvore de 30 metros caiu sobre três casas durante a forte chuva da tarde desta terça-feira (31) no bairro Santa Rita do Zarur, em Volta Redonda. As residências ficam na Rua Campos do Jordão e uma delas foi completamente interditada pela Defesa Civil. Uma vaquinha foi criada para ajudar a dona Joiva de Freitas Egalon na reconstrução do imóvel.

Segundo a mulher, o objetivo é arrecadar R$ 20 mil para reconstrução do telhado e compra de novos móveis, já que ela perdeu tudo. Além da residência de Joiva, a árvore atingiu a residência da irmã dela, que foi parcialmente interditada, e da mãe, que é acamada. Para ajudar, basta clicar no link ao lado e doar qualquer quantia: https://www.vakinha.com.br/4187777