Suspeito fugitivo de Delegacia é preso no hospital São João Batista

Um jovem de 21 anos, suspeito de tráfico de drogas, que fugiu da delegacia de Volta Redonda enquanto era realizada a sua transferência de custódia, recebeu voz de prisão na manhã desta terça-feira (31), no Hospital São João Batista, no bairro São Geraldo. O rapaz deu entrada na unidade médica na segunda-feira (30), após se lesionar durante uma outra fuga, de situação ainda não especificada.

De acordo com a polícia, no dia 5 de setembro, ele foi preso por policiais militares do GAT (Grupamento de Ações Táticas) e Serviço Reservado com uma grande quantidade de drogas no bairro Jardim Cidade do Aço, e fugiu da delegacia durante a sua transferência.

Ainda segundo a polícia, o rapaz deu um nome falso no hospital para dificultar o seu reconhecimento. Agentes da delegacia de Volta Redonda, além de componentes da guarnição da PM responsáveis por sua prisão no dia do ocorrido, foram até o hospital e confirmaram a identidade do suspeito.