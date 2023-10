Uma ação policial eficaz resultou na prisão de três indivíduos envolvidos com o tráfico de entorpecentes na Rodovia Canção do Amor, no distrito Conservatória. A ocorrência teve início no fim da tarde desta segunda-feira, dia 30.

A ação teve origem a partir do resultado de uma abordagem policial de rotina pelos policiais do Departamento de Policiamento Ostensivo, (DPO).

Um Gol de cor verde chamou a atenção dos militares, devido a denúncias anônimas que indicavam que o veículo estava estacionado em frente à residência de um indivíduo conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas na localidade conhecida como Vila do Sapo.

Os ocupantes do veículo foram abordados, durante a revista, foram encontrados pinos de cocaína. Segundo os suspeitos, eles haviam adquirido a substância para consumo próprio. Enquanto a abordagem estava em curso, um terceiro suspeito saiu do local de denúncia conduzindo uma bicicleta.

Ao ser interpelado pelos militares, ele resistiu à abordagem, alegando estar sendo agredido. Após busca minuciosa, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, devido à sua conduta, acabou detido. Os acusados foram detidos e levados para à 91ª Delegacia de Polícia, após apreciação dos fatos pelo delegado de plantão, os homens que ocupavam o Gol foram enquadrados no artigo 28 da Lei 11.343/06, que trata do uso de drogas. Já o ciclista foi detido com base no artigo 329 do Código Penal, devido à sua resistência à abordagem policial. O material apreendido será submetido à perícia posteriormente.