Policiais militares lotados na 2ª Companhia Independente de Polícia Militar (2ª CIPM) detiveram quatro pessoas – duas mulheres, de 36 e 24 anos, um rapaz, de 18, e um adolescente, de 14 anos – com uma grande quantidade de drogas no início da tarde de segunda-feira (30) em Paraty (RJ). O caso aconteceu em um barraco abandonado na Rua Derli Helena, no bairro Patitiba.

Segundo a Polícia Militar, equipes procederam ao endereço para verificar informações de que um barraco abandonado estaria sendo utilizado por suspeitos para fazer a endolação de drogas.

Quando chegaram ao local, os policiais realizaram um cerco e conseguiram deter os quatro suspeitos dentro do imóvel.

No interior do barraco, os agentes encontraram 200 tiras de maconha, dois sacos plásticos da mesma droga (512g), 28 tabletes do mesmo entorpecente (4,250Kg) e 931 ziplocks contendo cocaína, além de duas balanças de precisão, nove tubos de plástico filme, dois celulares e diversas folhas impressas.

Os quatro suspeitos e todo o material apreendido foram levados para a delegacia de Paraty, onde o caso foi registrado.

Em sede policial, os três maiores de idade foram autuados por tráfico e associação ao tráfico de drogas, permanecendo presos. O adolescente foi autuado no fato análogo aos mesmos crimes, permanecendo apreendido.

Qualquer atividade criminosa em Paraty pode ser denunciada à 2ª CIPM pelo telefone (24) 99219-2071 (Sala de Operações) ou pelo aplicativo “CIPM Paraty”. O anonimato é garantido ao denunciante.