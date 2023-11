Localizada em Resende, Cachoeira é formada pelo Rio Preto e considerada a maior do Estado

O deputado estadual Tande Vieira (PP) protocolou um projeto de lei na Alerj que determina o tombamento da Cachoeira da Fumaça como Patrimônio Ambiental, Social e Turístico do Estado do Rio de Janeiro. Localizada no município de Resende, a Cachoeira da Fumaça é formada pelo Rio Preto e considerada a maior do Estado, com 2 km de extensão e 200 metros de queda. Seu nome faz alusão ao espetáculo natural proporcionado pela queda em época de cheia do rio, que produz uma bela e densa fumaça líquida.

¨Graças à sua exuberância natural, a Cachoeira da Fumaça atrai, todos os anos, centenas de visitantes que movimentam a dinâmica econômica e social da região. Mas sua importância vai além. Desde 1988, a cachoeira está situada em uma unidade de conservação com 180 alqueires, que é o Parque Municipal Natural da Cachoeira da Fumaça-Jacuba, local protegido e que permanecerá preservado para as nossas futuras gerações. Nada mais justo que ela seja tombada como Patrimônio Ambiental, Social e Turístico do Rio de Janeiro¨, afirmou o deputado.

O projeto de lei 1747/2023 já foi submetido à apreciação na Comissão de Constituição e Justiça da Alerj e, no início de outubro, a presidência da Casa o encaminhou, por solicitação da Comissão, ao Instituto Estadual do Patrimônio Cultural – INEPAC para esclarecimentos, principalmente, sobre a sua viabilidade, oportunidade e aspectos técnicos relacionados. Segundo o regimento interno, o órgão tem 30 dias para se manifestar.

A Cachoeira da Fumaça está situada na Área de Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira e já é tombada como Patrimônio Histórico e Paisagístico de Resende por Decreto Municipal desde 1999.