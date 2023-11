Candidatos terão transporte gratuito no Enem 2023 em Volta Redonda

Estudantes terão passe livre apresentado a carteirinha; ônibus especiais e o Tarifa Zero irão atender os demais candidatos, partindo dos bairros e da Rodoviária Municipal

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) e Coordenadoria da Juventude (Coordjuv-VR), planejou o esquema para garantir o transporte gratuito para os candidatos do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) 2023. A prova será realizada nos próximos dois domingos, dias 5 e 12 de novembro, em quatro instituições de ensino da cidade: UniFOA Campus Três Poços; Colégio Getúlio Vargas, no Laranjal; Escola Municipal Juarez Antunes, no São Luiz; e Escola Municipal José Botelho de Athayde, na Vila Americana.

Os alunos da rede pública (estadual e particular) que possuem o cartão de passe escolar, e que irão realizar o exame, terão o acesso liberado nos ônibus urbanos municipais nos dias das provas.

Também será criado um serviço especial para atender aos demais candidatos que irão prestar o Enem. Ônibus gratuitos sinalizados sairão em dois horários, às 10h40 e 11h40, dos bairros Açude, Santo Agostinho, Santa Rita do Zarur, Santa Cruz, Roma (passando pelo Vila Rica/Tiradentes), São Luiz e Três Poços. Eles terão como destino final a Pista A da Rodoviária Municipal, retornando para o seu local de partida. Para embarcar será necessário apresentar o comprovante de inscrição.

“Desta forma, por exemplo, o candidato que mora no Açude e irá fazer a prova em Três Poços, poderá pegar o ônibus no seu bairro, descer na Rodoviária e, de lá, pegar o coletivo que o deixará no local do seu exame”, explicou o secretário de Transporte e Mobilidade Urbana, Paulo Barenco.

Para quem for utilizar os ônibus especiais, eles serão disponibilizados para o retorno às 17h e 19h, seguindo a mesma dinâmica do horário da manhã.

Tarifa Zero

O ônibus Tarifa Zero, que não costuma circular aos domingos, também será disponibilizado para todos os candidatos nos dias das provas do Enem. Ele sairá da Rodoviária, às 10h40 e 11h40, passando Vila Santa Cecília, Aterrado e chegando no bairro Retiro, depois retornando para o ponto de partida. O veículo também funcionará para o retorno dos candidatos no mesmo horário dos ônibus especiais (às 17h e 19h), com o mesmo itinerário da manhã.

Iniciativa inédita no município

A coordenadora municipal da Juventude, Larissa Garcez, citou que a gratuidade no transporte para as provas do Enem é inovador no município.

“Pela primeira vez, a gente tem uma força-tarefa, um trabalho envolvendo mais de uma secretaria para que o jovem tenha acesso a está gratuidade para fazer a prova. É um marco para a política pública da juventude em Volta Redonda, e que venha os próximos anos com mais avanços na inserção de políticas de permanência dos jovens nas universidades”, comentou.

O vereador Paulinho AP destacou a iniciativa da Prefeitura de Volta Redonda.

“Agradeço ao prefeito Neto, ao secretário Paulo Barenco e a coordenadora da Juventude, Larissa Garcez. Sabemos que esta iniciativa irá ajudar aos candidatos, principalmente, aos que não têm condições financeiras. É gratificante ver um projeto de lei, como este, sendo implementado no município”, disse.