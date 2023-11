O corpo de um homem de 46 anos foi encontrado na tarde da terça-feira (31) dentro do Rio Paraíba do Sul, em Quatis. O cadáver estava no trecho do rio ao lado da estrada Alta Paraiso.

A Polícia Militar foi chamada pelo irmão do homem, de 26 anos. Os bombeiros e a perícia da Polícia Civil também foram acionados.

Não foi informado se havia algum sinal de violência no corpo. (Foto: Informa cidade)