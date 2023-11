Construção do viaduto de 200 metros, que terá conexão com o elevado da Ponte Alta, também terá instalação de guarda-roda, passarela e guarda-corpo, além de asfaltamento

As equipes que trabalham na construção da alça de acesso que vai ligar o bairro Siderville ao Elevado Presidente Castelo Branco, na Ponte Alta, em Volta Redonda, concretaram nesta quarta-feira (1º) a última parte do piso de rodagem dos veículos, junto ao elevado. Com fiscalização da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e R$ 3,6 milhões em investimentos, a obra está na reta final e em breve vai beneficiar os moradores da localidade.

Ainda neste mês de novembro será concretado o guarda-roda, que funciona como proteção lateral para os veículos. Até a entrega da obra, também serão feitos serviços como a instalação das juntas de dilatação do viaduto; construção da passarela com guarda-corpo junto à pista, para circulação dos pedestres; e o asfaltamento da alça de acesso.

“Falta pouco para concluirmos mais essa obra, que ainda conta com a praça e área de lazer próximas ao viaduto. Estamos intensificando os trabalhos nessa etapa final para concluir o quanto antes e entregar essa melhoria tão esperada pelos moradores do Siderville”, afirmou a secretária municipal de Infraestrutura, Poliana Moreira.

Com 200 metros de comprimento, o novo viaduto tem estrutura de ferro e concreto e ligará a Rua K, no Siderville, ao elevado da Ponte Alta, com duas pistas: uma de entrada e outra de saída.

Novo acesso dará mais segurança

A obra de construção do novo viaduto vai proporcionar mais segurança a quem se dirige ao Siderville, o que hoje é feito por uma rua que pode ser acessada por quem trafega pela Via Sérgio Braga. O fluxo de carretas e caminhões é comum no local, que também apresenta obstáculos como a ultrapassagem da linha férrea, calçamento danificado e poeira constante.

Além da alça de acesso, a praça do bairro por onde o viaduto vai passar está sendo revitalizada, com novo paisagismo, brinquedos e quadra poliesportiva. O local está sendo recuperado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura. Foto: Divulgação