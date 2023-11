De 1º de novembro a 31 de março do próximo ano, toda a estrutura da prefeitura fica à disposição da Defesa Civil para ações emergenciais e de resposta imediata às ocorrências provocadas pelas chuvas

Está em vigor, em Volta Redonda, o “Alerta de Verão”, que disponibiliza toda a estrutura da prefeitura à Defesa Civil para ações emergenciais de 1º de novembro até 31 de março de 2024. A ação busca minimizar os efeitos das chuvas na cidade e colocar em prática os protocolos de resposta imediata às ocorrências.

De acordo com o responsável pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil (Compedc), Rubens Siqueira, a Defesa Civil realiza entre abril e outubro o mapeamento e monitoramento dos pontos críticos da cidade, além dos serviços de manutenção para minimizar os impactos nos períodos de fortes chuvas, executados em conjunto com outros órgãos da administração municipal.

“A Defesa Civil faz vistorias de antecipação e prevenção, visando às melhores respostas de forma rápida e imediata. Com base neste trabalho, as equipes da SMI (Secretaria Municipal de Infraestrutura) fazem a limpeza e a desobstrução de córregos e bueiros da cidade, a fim de otimizar a vazão de água e evitando, assim, transbordamentos e enchentes”, explica o coordenador da Defesa Civil.

“O Furban-VR (Fundo Comunitário de Volta Redonda) atua em obras de contenções e a Semop (Secretaria Municipal de Ordem Pública) em intervenções como poda preventiva de árvores, para garantir a segurança da população. As fiscalizações da Defesa Civil também mapeiam escavações, capinas e construções irregulares para evitar deslizamento de terra”, acrescenta Rubens.

El Niño provocará mais chuvas

O coordenador da Defesa Civil de Volta Redonda ressaltou ainda que o município sofrerá no período com o fenômeno El Niño, que provocará um aumento das temperaturas e da frequência dos temporais. Com isso, segundo Rubens, haverá registro de pancadas de chuvas não só durante a parte da tarde, mas também no período da manhã e à noite.

“O El Niño é uma preocupação para nós, então a participação da população é muito importante. Teremos todo o sistema de Defesa Civil atuante 24 horas por dia durante todo este período, podendo ser prorrogado se necessário. A Defesa Civil de Volta Redonda está pronta e preparada para o emprego de pronta resposta em qualquer cenário”, garantiu Rubens.

Orientações e adoção de atos seguros

Ao longo do ano, a Defesa Civil também atuou na orientação da população de Volta Redonda sobre a adoção de atos seguros no período de chuvas: não ocupar ou jogar lixo em áreas de preservação próximas ao Rio Paraíba do Sul e córregos, ou próximo a encostas; não realizar escavações, aterros ou construções irregulares sem acompanhamento de responsável técnico; evitar transitar e trafegar no período de chuva forte ou em local alagado; e não procurar abrigo debaixo de árvores.

“Neste período é importante ressaltar a necessidade e a participação efetiva da população no que se refere aos atos seguros. Ou seja: não cometer atos irregulares como capina, escavações e construções, principalmente próximo a encostas; e lançamentos indevidos de materiais de entulho, restos de obras e lixo perto da calha de rios e córregos. Respeitar os dias e horários da coleta seletiva de lixo é fundamental para evitar que essas bolsas plásticas sejam carregadas para bocas de lobos e bueiros, onde podem provocar o entupimento desses escoadouros, bem como o risco de alagamentos”, enumerou Rubens, completando: “Fique atento para qualquer alteração estrutural em sua residência, e, se precisar sair de casa por qualquer cenário de ameaça, desligue o gás de cozinha, a rede elétrica, pegue documentos, remédios e busque um local seguro. Para acionar a Defesa Civil, basta ligar para o número 199”, finalizou o coordenador da Defesa Civil.

37 mm de chuva na terça-feira

Nessa terça-feira (31/10), a Defesa Civil de Volta Redonda registrou 37 mm de chuva, quando a cidade foi atingida por duas tempestades, acompanhadas de fortes ventos e muitos raios. O nível do Rio Paraíba do Sul subiu 1.28 metro acima do normal.

No total, foram seis ocorrências mais relevantes registradas até por volta da meia-noite. Foram identificadas quedas de árvore nos bairros Santa Rita do Zarur e Santa Cruz, onde um muro particular foi danificado, mas sem necessidade de interdição do imóvel.

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) e da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) vararam a noite atendendo os chamados mais graves, atuando principalmente na desobstrução de ruas. Fotos: Divulgação