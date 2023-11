No final da tarde de terça-feira (31), Policiais Militares do 10° BPM, realizaram uma grande operação contra o tráfico de drogas, onde localizaram uma casa abandonada no Centro de Barra do Piraí, utilizada como armazém de uma facção criminosa, que atua no Estado do Rio de Janeiro.

Na ação os Policiais Militares, descobriram que os traficantes estavam utilizando o serviço de uma empresa de correspondência postal, para enviar os entorpecentes do Rio de Janeiro, para Barra do Piraí, via SEDEX.

Foram arrecadados em caixas do SEDEX, como também em bolsas plásticas, os seguintes materiais:

▪️362 Tiras de Maconha;

▪️132 Unidades plásticas com Cocaína;

▪️182 Pedras de Crack;

▪️01 Aparelho Celular;

▪️R$86,00 em espécie;

▪️02 Caixas SEDEX.

Foram encontradas ainda no local, diversas Caixas SEDEX, já vazias.

A ocorrência foi conduzida à 88ª DP (Barra do Piraí), para serem tomadas as medidas necessárias.