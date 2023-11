PM de folga prende suspeito de invasão de domicílio em Volta Redonda

Um policial militar de folga prendeu na noite de terça-feira (31) um suspeito de invasão de domicílio e tentativa de furto, na Rua 412, no bairro Santa Tereza, em Volta Redonda.

Quando a guarnição chegou ao local, o policial, que é lotado no 2º Batalhão da Polícia Militar, no Rio, declarou que flagrou dois suspeitos em um veículo GM Corsa sedan, cor prata, de placa não anotada, onde um desembarcou e pulou o muro de uma residência e o outro permaneceu ao volante. O agente fez a abordagem, se identificou e o suspeito que estava no quintal da casa se rendeu. Neste momento, o condutor do veículo apontou uma arma de fogo na direção do policial, que para cessar o perigo iminente efetuou um disparo com sua arma na direção do suspeito, que não foi atingido e conseguiu fugir. No chão, próximo ao suspeito detido, foi encontrado um celular.

Até o momento da apresentação da ocorrência na Delegacia, os moradores da residência não haviam sido localizados.

O suspeito permaneceu preso em flagrante.