Polícia Militar prende 5 suspeitos com notas falsas em Angra dos Reis

Policiais militares do 33º BPM, lotados na Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) do Frade, prenderam na terça-feira (31), cinco suspeitos que passavam notas falsas no comércio do Frade, em Angra dos Reis.

Durante a ação, os policiais apreenderam um total de 109 cédulas falsas de R$200,00 em posse dos meliantes. Além disso, foi encontrada a quantia de R$2.126,00 em cédulas verdadeiras. Eles utilizavam as notas de maior valor, para pagar por itens de menor valor e conseguir um bom troco em notas verdadeiras.

Após a prisão, a ocorrência foi apresentada na delegacia da cidade, onde o caso foi registrado.