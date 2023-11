Polícia Militar prende foragido da Justiça em Resende

Contra ele constava um mandado de prisão pelo crime de descumprimento de medida protetiva

Policiais militares do 5º Comando de Policiamento de Área (CPA), lotados no 37º BPM (Resende), com informações do Disque Denúncia, prenderam um foragido da Justiça, de 33 anos, na tarde de terça-feira (31), na Rua Almeida Gonçalves, no bairro Lava Pés, em Resende.

De posse de informações sobre a localização do procurado, agentes foram até o endereço relatado e conseguiram prender o foragido, que não ofereceu resistência no ato da prisão.

Contra ele constava um Mandado de Prisão, expedido pela Car Juiz. da Violência Doméstica e Familiar. C a Mulher e Especial Adjunto Criminal, da Comarca de Resende, em decorrência de descumprimento de medida protetiva, com pedido de Prisão Preventiva.

Diante dos fatos, o preso foi levado à 89ª DP (Resende), onde foi cumprido o mandado de prisão e tomadas as medidas cabíveis sobre o caso, onde ficará à disposição da Justiça.

Quem tiver informações a localização foragidos da Justiça, favor denunciar, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) – 2253 1177 ou 0300-253-1177

WhatsApp Anonimizado: (021) – 2253-1177 (técnica de processamento de dados que remove ou modifica informações que possam identificar uma pessoa)

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.