Um acampamento, utilizado por membros de uma facção criminosa ativa no Estado do Rio de Janeiro, foi descoberto em uma área de mata, na Estrada da Fazenda Sapucaia, em Barra do Piraí, por policiais militares do 10° BPM ( Batalhão da Polícia Militar), na tarde desta quinta-feira, 02.

Após receberem uma denúncia, os Policiais se dirigiram ao endereço onde localizaram o acampamento e, após buscas, encontraram um saco contendo 1.000 pedras de crack, 50 tiras de maconha e vasto material para endolação. Ninguém foi preso.

A ocorrência foi conduzida à 88ª DP, onde foram tomadas as medidas pertinentes.